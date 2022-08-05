Damla Ersubaşı "13 günde 6 kilo verdim" dedi! Görenler "Eski kocan kaybettiğine üzülsün" yazdı

Geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan oyuncu Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almış ama ilişkilerini sürdüremedikleri için kısa süre sonra ayrılmıştı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si ayrılık kararından sonra iddialı pozlarıyla ve değişimiyle dikkat çekiyordu. Saç rengini değiştiren ve estetik yaptıran oyuncu 13 günde 6 kilo verdiğini söyledi.

YORUM YAĞDI

Son haliyle dikkat çeken Damla Ersubaşı'nın son pozlarına ise "Şimdi Mustafa bey düşünsün, hatuna bak be", "Kaybeden eski koca oldu", "Yazık etmiş güzelliğine" yorumları yağdı.

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