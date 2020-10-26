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Damla Ersubaşı ekrandan vazgeçti! Yeni proje müjdesi

26.10.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Damla Ersubaşı ekrandan vazgeçti! Yeni proje müjdesi

Eşinden boşandıktan sonra yeni bir hayata adım atan Sihirli Annem'in eski oyuncusu Damla Ersubaşı yeni projesinin müjdesini verdi.

Çocuk yaşlarda oynadığı 'Sihirli Annem' dizisiyle tanınan ve geçtiğimiz ay eşiyle olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, çok kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda dostlarıyla bir araya geldi.

'ÇOK FARKLI BİR PROJE OLACAK'

Yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını söyleyen Ersubaşı, "Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir proje... Yakın zamanda zaten sizin de bu konuyla ilgili bilginiz olacaktır" açıklamasında bulundu. (SnobMagazin)

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