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  4. Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali

Damla Ersubaşı eridi! İşte güzel oyuncunu son hali

20.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 6.5 ayda 41 kilo veren Ersubaşı, bambaşka bir kimliğe büründü.

Oyunculuğa 6 yaşında 'Yılan Hikayesi' dizisi ile başlayan, geçirdiği ameliyatın ardından 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, zayıflama süreci ve yaşadığı sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

İşte Ersubaşı'nın açıklamaları:

"Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu.

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Doktora gittim, diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım. Kendinizi hazırlamak çok önemli bu süreçte, ameliyat sonrası da 1-2 yıl çok zorlandım. Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum.

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Şu an istediğim ve olmam gereken kilodayım. 'Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim' diye bir şey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum. Kilomu korumak zorundayım.
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Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum, tabi canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum."

Damla Ersubaşı

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