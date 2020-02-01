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Damla Ersubaşı eşinin tartışma yaratan şiiri hakkında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki ay önce doğum yapan Oyuncu Damla Ersubaşı, işletmeci eşi Mustafa Can Keser ile birlikte geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere yansıdı. Mağazaları gezip yeni doğan bebekleri için alışveriş yapan çiftten Ersubaşı, eşinin tartışma yaratan şiir paylaşımı hakkında ilk kez konuştu.

Damla Ersubaşı eşinin tartışma yaratan şiiri hakkında konuştu

Snob Magazin'in haberine göre; Mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Ersubaşı, “Kızımızı kucağımıza alalı yaklaşık 2 ay oldu. Doğduğundan beri ilk defa dışarıya çıkabildik, bugün de onun için biraz alışveriş yapalım istedik. Şu an da evde bakıcısıyla birlikte, bende sürekli telefondan kontrol ediyorum. Şimdiden çok özledim kızımı hızlıca eve gideceğim.” dedi.

Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşımı sosyal medyanın diline düştüDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

'TEKLİFLER GELİYOR'

Tekrar ekranlara dönmek istediğini belirten Ersubaşı, “Şu an için kızım çok küçük, ve yeni doğum yaptım. Bazı teklifler geliyor ama ilerleyen dönemlerde ekranlarda olmak isterim, setleri bende çok özledim.” dedi.

'BEN BEĞENDİM GERİSİ MÜHİM DEĞİL'

Son olarak eşinin sosyal medyadan paylaştığı "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiiri hakkında konuşan Damla Ersubaşı, “Ben çok beğendim gerisi mühim değil.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser,

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