Damla Ersubaşı eşinin tartışma yaratan şiiri hakkında konuştu

Snob Magazin'in haberine göre; Mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Ersubaşı, “Kızımızı kucağımıza alalı yaklaşık 2 ay oldu. Doğduğundan beri ilk defa dışarıya çıkabildik, bugün de onun için biraz alışveriş yapalım istedik. Şu an da evde bakıcısıyla birlikte, bende sürekli telefondan kontrol ediyorum. Şimdiden çok özledim kızımı hızlıca eve gideceğim.” dedi.

'TEKLİFLER GELİYOR'

Tekrar ekranlara dönmek istediğini belirten Ersubaşı, “Şu an için kızım çok küçük, ve yeni doğum yaptım. Bazı teklifler geliyor ama ilerleyen dönemlerde ekranlarda olmak isterim, setleri bende çok özledim.” dedi.

'BEN BEĞENDİM GERİSİ MÜHİM DEĞİL'

Son olarak eşinin sosyal medyadan paylaştığı "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiiri hakkında konuşan Damla Ersubaşı, “Ben çok beğendim gerisi mühim değil.” şeklinde konuştu.

