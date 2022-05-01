Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi! "Gittikçe güzelleşiyorsun"

Damla Ersubaşı eski eşinden ikinci kez boşanmasıyla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Son zamanların konuşulan isimlerinden biri olan Ersubaşı, Instagram pozuyla dikkat çekti.

DAMLA ERSUBAŞI POZUYLA BÜYÜLEDİ

28 yaşındaki Damla Ersubaşı imaj değiştirmiş ve sarı saçlarını siyah yapmıştı.

Yeni imajıyla oldukça beğenilen Damla Ersubaşı, özçekimini sosyal medya hesabından paylaştı.

Damla Ersubaşı'nın o pozuna, "Gittikçe güzelleşiyorsun", "Kesinlikle siyah saç senin rengin" gibi yorumlar geldi.

2 çocuk annesi Damla Ersubaşı, 2016 ve 2020 yılları arasında Mustafa Can Keser ile evli kaldı.

23 yaşındayken evlenen isim bu yaşın çok genç olduğunu belirterek, "Keşke 23 yaşındayken evlenmeseydim" demişti.





