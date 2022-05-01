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Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi! "Gittikçe güzelleşiyorsun"

01.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isim Damla Ersubaşı adeta Instagram fenomeni haline geldi. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğiyle gündeme gelen isim bu defa Instagram pozuyla büyüledi.

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi! "Gittikçe güzelleşiyorsun"

Damla Ersubaşı eski eşinden ikinci kez boşanmasıyla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Son zamanların konuşulan isimlerinden biri olan Ersubaşı, Instagram pozuyla dikkat çekti.

DAMLA ERSUBAŞI POZUYLA BÜYÜLEDİ

28 yaşındaki Damla Ersubaşı imaj değiştirmiş ve sarı saçlarını siyah yapmıştı.

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Yeni imajıyla oldukça beğenilen Damla Ersubaşı, özçekimini sosyal medya hesabından paylaştı.

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Damla Ersubaşı'nın o pozuna, "Gittikçe güzelleşiyorsun", "Kesinlikle siyah saç senin rengin" gibi yorumlar geldi.

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

2 çocuk annesi Damla Ersubaşı, 2016 ve 2020 yılları arasında Mustafa Can Keser ile evli kaldı.

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

23 yaşındayken evlenen isim bu yaşın çok genç olduğunu belirterek, "Keşke 23 yaşındayken evlenmeseydim" demişti.

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

Damla Ersubaşı pozuyla büyüledi!

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Damla Ersubaşı
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