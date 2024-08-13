Damla Sönmez beyazlar içinde! Damla Sönmez tarzıyla galaya damga vurdu

MYNET-Güllerin Savaşı, Aşk ve Gurur, Masum Değiliz, Çukur, Aziz ve son olarak Maviye Sürgün dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez şimdilerde yeni filmi ile adından söz ettiriyor.

Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu ile başrolünü paylaştığı Tezgah filminin galasında boy gösteren Damla Sönmez geceye beyazlar içerisinde katıldı.

Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Damla Sönmez bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe paylaşan ünlü ismin karelerine 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'su gibisin', 'çok güzel olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.