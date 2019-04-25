Damla Sönmez ile Ushan Çakır evlilik için hazırlık yapıyor

2012 yılında birlikte rol aldıkları Uzun Hikaye filminin setinde tanışan Damla Sönmez ile Ushan Çakır, evlilik için gün sayıyor.

Kendi deyimleriyle "vakit bulduklarında evlenecekler" ama genç çift, zaman zaman aşklarını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

Genç yaşında birçok oyunculuk ödülünün sahibi olan Damla Sönmez, geçen yaz nişanlandığı Çakır'ı "O benim hayat arkadaşım. Doğru insanı bulduğuma inanıyorum" diye tanımlıyor.



