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Damla Sönmez Netflix'in Osmanlı dizisine dahil oldu

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SİNEMA TV  | 20.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

Netflix’in heyecan yaratan yeni yapımı Fatih Sultan Mehmet dizisi Ottoman Rising'in oyuncu kadrosuna, ödüllü genç isim Damla Sönmez katıldı.

Damla Sönmez Netflix'in Osmanlı dizisine dahil oldu

Açıklandığı günden itibaren heyecan uyandıran Netflix yapımı Fatih Sultan Mehmet dizisi Ottoman Rising'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Televizyon dizileriyle yıldızı parlayan, Bornova Bornova ve Sibel filmleriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görülen Damla Sönmez’i Ottoman Rising dizisinde izleyeceğiz. Genç aktrist dizide Ana adında bir ajan karakteri canlandıracak. Daha önce yapılan açıklamalara göre; Tuba Büyüküstün ile Cem Yiğit Üzümoğlu da Netflix’in Fatih Sultan Mehmet dizisi Ottoman Rising dizisinde boy gösterecek.

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Çekimlerine Mart ayında başlanması beklenen dizi, 6 bölümden oluşacak. Genç aktör Cem Yiğit Üzümoğlu Fatih Sultan Mehmet karakterine hayat verirken, Tuba Büyüküstün ise Fatih’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracağı öne sürüldü. Eylülde izleyiciyle buluşması beklenen dizinin altı bölümden oluşacağını açıklayan Karga Seven Pictures’ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, ana hikayenin İstanbul’un fethi olacağını dile getirdi.

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Fatih Sultan Mehmet Ottoman Rising Netflix Damla Sönmez Cem Yiğit Üzümoğlu Tuba Büyüküstün

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