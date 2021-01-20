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Damlataş Mağarası nerede, hangi ilimizdedir? Damlataş Mağarası oluşumu, özellikleri, giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 20.01.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Damlataş Mağarası nerede, hangi ilimizdedir? Damlataş Mağarası oluşumu, özellikleri, giriş ücreti 2021

Astım hastalarına iyi gelen havasıyla Damlataş Mağarası, kültür, doğa ve sağlık turizmine hizmet ediyor. Astım hastaları mağarada günde 4 saat kalarak 21 günlük bir tedavi uyguluyorlar kendilerine.

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Damlataş Mağarası'nın keşfedilme hikayesi de oldukça ilginç. Bir liman inşaatı sırasında bulunan mağara bulunduğu bölge itibariyle de yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Hadi bu mağarayı yakından tanıyalım. Damlataş Mağarası nerede, hangi ilimizdedir, nasıl oluşmuştur, özellikleri, giriş ücreti sorularının yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

DAMLATAŞ MAĞARASI NEREDE?

Damlataş Mağarası hangi ilimizdedir?
Damlataş Mağarası, Antalya ilinin Alanya İlçesinde yer alıyor.

Damlataş Mağarası'na nasıl gidilir?
Mağara, Alanya ilçe merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunuyor. Antalya'nın Alanya ilçesine geldikten sonra yürüyerek ya da şehir içi ulaşım araçlarıyla mağaraya ulaşabilirsiniz.

Damlataş Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

damlataş mağarası özellikleri

DAMLATAŞ MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Mağara, 1948 yılında liman inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı olarak kullanılan yerde, bir dinamit ateşlenmesi sonucu bulunmuş. Mağara hemen koruma altına alınıp, hakkında araştırmalara başlanmış ve turizme açılmış. Damlataş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olma özelliğini taşıyor.
Mağaranın içindeki ısı yaz-kış 22 °C ve nem %95 civarıdır. Mağaraya, sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adı verilmiş.

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DAMLATAŞ MAĞARASI OLUŞUMU

Damlataş Mağarası'nın oluşumu 15.000 yıl önceye kadar dayanıyor. Yağmur yağdığı zamanlarda mağaranın tavan bölgesinden kireçli su akıyor. Bu sular mağaranın ısısı ve mağaradaki nem oranından dolayı zaman içerisinde sarkıtları oluşturmuş. Aynı zamanda damlaların yerde birikmesi sonucunda da birikintiler donarak dikitler oluşmuş. Mağaranın uzun zamanlar önce deniz sularının kayaları aşındırması sonucu oluştuğu biliniyor.

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DAMLATAŞ MAĞARASI ÖZELLİKLERİ

Damlataş Mağarası’nın içerisinde yer alan hava ve gazlardan dolayı astım hastalığına iyi geldiği biliniyor. Mağaradaki karbondioksit oranının yüksek oluşu ve nem oranının %90’ın üzerinde oluşu sayesinde mağara astım hastalarına şifa olabiliyor.

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DAMLATAŞ MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Damlataş Mağarası giriş ücreti 2021 yılı için 12 TL. Müze kart burada geçerli değil. Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi: 10:00-19:00
Kış Dönemi: 10:00-17:30

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