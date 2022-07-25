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Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian'ın net serveti ne kadar, evli mi?

25.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dan Bilzerian, Instagram hesabında düğün fotoğrafı paylaşmasının ardından Twitter'da trend topic oldu. 33 milyon takipçili Instagram fenomeni sosyal medyanın 'en çapkın erkeği' olarak biliniyordu. Peki Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian'ın net serveti ne kadar, gerçekten evlendi mi? İşte detaylar...

Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian'ın net serveti ne kadar, evli mi?

Dan Bilzerian Instagram hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Düğün fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen evlendiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımın gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu merak edildi. Peki Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian'ın net serveti ne kadar, evli mi? Ayrıntılar haberimizde...

DAN BİLZERİAN KİMDİR?

Dan Bilzerian, 7 Aralık 1980 tarihinde Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelmiştir. Aslen Ermeni asıllı babası Paul Bilzerian'ın Wall Street'te kendi girişimleriyle kurduğu fon sayesinde büyük bir servetin sahibi olan Dan Bilzerian, 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

Bilzerian Profesyonel poker oyuncusu olarak en önemli nakit parayı, 2009 Poker World Series'e katılarak kazandı. Burada 180. sırada tamamladı ve 36.626 dolar kazandı. Bir online poker odasının eş-kurucusu oldu. 2010 yılında, Bluff Magazine tarafından Twitter'da komik poker oyuncularından biri seçildi.

2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir.

Bilzerian Haziran 2015 yılında, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ABD Başkanlığına aday adaylığını açıklamıştı.

Dan Bilzerian Hollywood Hills Kaliforniya'da yaşamını sürdürmektedir.

DAN BİLZERİAN'IN NET SERVETİ NE KADAR?

Dan Bilzerian'ın net servetinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Dan Bilzerian

DAN BİLZERİAN EVLENDİ Mİ?

Dan Bilzerian, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda evlendiğini ifade etti.

Sosyal medyanınen çapkın erkeği olarak bilinen Bilzerian'ın bu paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

Düğün fotoğrafını ‘Sonunda yaptım’ notuyla paylaşan Dan Bilzerian Twitter'da gündem oldu.

Dan Bilzerian

DAN BİLZERİAN'IN KARISI KİMDİR?

Fakat Dan Bizerian'ın evlenmediğini düşünenler de var. Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu evlilik fotoğraflarının bir kurgu olduğunu belirtti.

Dan Bilzerian'ın eşinin kim olduğu henüz belli değil. Dan Bilzerian'ın kiminle evlendiğine detaylar belli olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DAN BİLZERİAN'IN OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

2013: Olympus Has Fallen

2013: Lone Survivor

2014: The Other Woman

2014: The Equalizer

2014: Cat Run 2

2015: Extraction

2016: War Dogs

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