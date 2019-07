Danai Gurira, The Walking Dead'e veda ediyor

Michonne'un The Walking Dead’e vedası kesinleşti. Bu vedayı ilk olarak şubat ayında The Hollywood Reporter, duyurmuştu. Michonne'u canlandıran Danai Gurira, beklenen resmi açıklamayı bizzat kendisi yaptı. San Diego'da düzenlenen Comic-Con’da dizinin paneline katılan başarılı oyuncu, kariyerine sinema ağırlıklı devam etmek istediğini söyledi. Gurira, "Kalbim ayrılmıyor. Bu dizinin güzelliği The Walking Dead ailesinin sonsuza kadar sürmesinde. 2012'de diziye katıldığımda bu enerjiyi hissettim ve hiç bitmedi." dedi.

The Walking Dead'in dokuzuncu sezonunun ilk yarısı devam ederken Rick'i canlandıran Andrew Lincoln ve Maggie'yi canlandıran Lauren Cohan diziye veda etti. Ardından Lincoln'ün başrolde yer alacağı üç The Walking Dead filminin ekrana geleceği duyuruldu. Michonne karakterinin sonrasında AMC'nin hazırladığı The Walking Dead filmlerinde yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Sevilen zombi dramasının 10. sezonu 6 Ekim'de başlayacak. Michonne, sezonun belli bir kısmında yer aldıktan sonra ayrılacak.