Ece Gürel olayında sürpriz tanık... İddiası olayın seyrini tamamen değiştirecek! Olayı değerlendirirken 'cadılığı' anlattı

Kamuoyu Ece Gürel’in başına ne geldiğini merak ederken, olayı mercek altına alan Gazeteci Müge Anlı, genç kadının ailesini programına davet etti. Canlı yayında Gürel’in ailesi, ortaya atılan “cadılık eğitimi” iddialarına cevap verirken, stüdyoya katılan bir tanık da ilginç açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR İLGİSİ YOKTU”

Ece Gürel’in ailesi, “Eğitimin adı böyle olabilir, ama kızımızın cadılıkla ya da benzeri ritüellerle hiçbir ilgisi yoktu” diyerek “cadılık eğitimi” iddialarını kesin bir dille reddetti.

Baba Gürel ayrıca genç kadının ormanda başına bir şey geldiğinden şüphelendiklerini ifade etti. Baba Gürel, “Birisi Ece’yi oraya taşımış olabilir” iddiasında bulundu.

ŞAHİT Mİ VAR?

Programa katılan Harun isimli vatandaş, Ece Gürel’in kaybolduğu dönemde oğluyla birlikte Belgrad Ormanı’nda gördüklerini aktardı. Gürel’in kayboluşunun ertesi günü akşamında orada olduklarını dile getiren adam, güvenlik görevlilerinin ormanın içinden bir kadın çığlığı duyduğunu aktardığını söyledi.

Güvenliklerin bu sesi duyduktan sonra 10 kişilik bir ekiple ormanı aradığını, ancak bir şey bulamayınca sesin çakal sesi olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Adamın aktardığına göre, çığlığı duyan bir güvenlik görevlisi, “Burada daha önce hiç çakal sesi duymamıştım, bu bir kadın sesiydi” demiş. Ancak adam, görevlinin bu şüphesinin yeterince ciddiye alınmadığını ve üzerine gidilmediğini vurguladı.

"BEN CADIYIM" DİYİP ANLATTI

“Neler Oluyor Hayatta” programına konuk olan ve “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı Ufuk Elver, diğer konuklarla beraber Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yorumlarda bulundu.

“Ben kendimi ‘Cadı’ olarak tanımlıyorum” diyen Elver, “Bu bir iş değil, bu bir inanç ve felsefe. Bu bir din de değil” dedi. Cadılığın tanımını da içe dönmek ve kendi ruhunun derinliklerine inmek, evrenin işleyişini anlayabilmek olarak tanımlayan Elver, “Cadılık çok yanlış anlatıldı. Garip yansıtıldı. Ritüeller, çığlık terapileri, ormanda kahkaha atan insanlar. Bunlar burjuva kesim. Cadılığın bunlarla ilgisi yok. Ben bir cadıyım ve bu manevi bir şey.” dedi.

ASTRAL SEYAHATA ÇIKTI MI?

Hiç astral seyahate çıkıp çıkmadığı sorulduğunda ise Ufuk Elver, “Bunlar kişisel deneyimler. Belli teknikler denedim ama kendimi biraz olsun yukarıdan görebilme şansına eriştim” dedi.

KONTROL ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Spiritüel Koç olarak kendini tanıtan Sibel Uzun ise, Ece Gürel’in bilinçaltına telkinler yapıldığını, Ece’nin ormana yönlendirme ile gitmiş olabileceğini söyledi ve uygulanan meditasyonların tehlikeli olacağına dikkat çekti.

Uzun, bilinmeyen alemdeki varlıkların insan bedenine büyük etkileri olduğunu söylerken yazar Mehmet Ali Bulut da insan vücudunun bu ritüellerle ele geçirilebildiğini söyledi. İki uzmanın da görüşüne göre “Ece Gürel bulunduğunda kendi kontrolünde değildi” iddiasında bulundu.

ECE GÜREL'E NE OLDU?

Ece Gürel, kayboluşunun 4. Gününde Belgrad Ormanı’nda sağ bulunan ancak hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Gürel’in vefatıyla ilgili soru işaretleri henüz aydınlatılamadı. Ancak Gürel’in “cadılık zanaati” isimli bir kursa gittiğiyle ilgili ortaya çıkan detaylar, ölüm nedeni daha çok merak edilir hale getirdi.