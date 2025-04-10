Donald Trump'ın geliniydi! Vanessa Trump ve efsanevi sporcu aşk yaşıyor! Hesabından duyurdu

49 yaşındaki Amerikalı golfçü Tiger Woods, Donald Trump'ın eski gelini Vanessa Trump'la ilişki yaşadığına dair haberler son dönemde magazin basınını meşgul ediyordu. İkilinin aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

AŞKINI MİLYONLARA İLAN ETTİ

Woods, X hesabına yaptığı paylaşımda birlikte çekildikleri fotoğrafları ekleyerek, aşkını ilan etti. "Havada aşk kokusu var ve sen yanımdayken hayat daha güzel. Hayatı birlikte yaşayacağımız bu yolculuğumuzu iple çekiyoruz. Şu anda kalbimize yakın olan herkes için mahremiyet isteriz." notunu düştü.

Vanessa Trump, 2005'ten 2018'e kadar Donald Trump Jr.'la evliydi. İkilinin 5 çocuğu var. En büyük kızları Kai Trump, Tiger Woods'un iki çocuğuyla aynı okula gidiyor. Woods önceki yıllarda Donald Trump'la birkaç kez golf oynayarak da gündem olmuştu. Golf efsanesi, 2019'da Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı da ondan almıştı.