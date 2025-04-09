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Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Bakın nedeni ne çıktı...

Ünlü zincir market Aldi, kendi markası olan paketlenmiş mini patatesleri toplatma kararı aldı. Patateslerinin üzerine 'yemeyin' uyarısı koydu.

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Bakın nedeni ne çıktı...
Jale Uslu

Dünyaca ünlü market Aldi, şiddetli süt alerjisi olanlar için tehlikeli olabileceği endişesiyle kendi markalı baby patateslerini ölümcül süt alerji riski nedeniyle acilen geri çağırdı.

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'YEMEYİN' UYARISI KOYDU!

Gıda güvenliği uzmanları, süpermarketlerin Inspired Cuisine markalı otlu ve tereyağlı mini patateslerinin üzerine 'yemeyin' uyarısı koydu. Aldi, geri çağırmanın yalnızca 385 gr'lık yeni patates paketini etkilediğini söyledi. Ayrıca sadece 4061463488152 kodlu ve son tüketim tarihi 12 Nisan olan partiyi etkiliyor.

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Aldi'den açıklama da geldi. Yetkililer, "Müşterilerin bu ürünü en yakın mağazaya iade etmeleri rica olunur, orada tam ücret iadesi yapılacaktır. Bu ürünün normal yüksek standartlarımızı karşılamamasından dolayı özür dileriz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Londra'nın Barking bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Hannah Jacobs, yanlışlıkla inek sütüyle yapılmış Costa Coffee'den aldığı sıcak çikolatadan bir yudum aldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
süt gıda uyarı
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