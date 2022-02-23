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Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Dangal oyuncuları kimlerdir?

23.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dangal filmi Mahavir Singh Phogat isimli Hintli bir adamın hayat hikayesini işliyor. Film, yaşanmış bir olayı anlatıyor. Aamir Khan'ın oyunculuk performansıyla adından söz ettirdiği Dangal filmi televizyonda gösterilecek. Peki Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Dangal oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Dangal oyuncuları kimlerdir?

Dangal filmi Netflix'in ardından televizyon yayın akışında da yerini aldı. 2016 yapımı film Mahavir Singh Phogat adlı Hintli bir adamın gerçek yaşam öyküsünden uyarlandı. Aamir Khan'ın oynadığı Dangal filmi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Dangal oyuncuları kimlerdir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Dangal filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Oyuncuları kimlerdir?

DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dangal filminde Mahavir Singh karakterini Amir Khan canlandıryor.

Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

DANGAL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı Dangal filmi, Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

DANGAL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

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Anahtar Kelimeler:
Aamir Khan
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