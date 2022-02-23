Dangal filmi Netflix'in ardından televizyon yayın akışında da yerini aldı. 2016 yapımı film Mahavir Singh Phogat adlı Hintli bir adamın gerçek yaşam öyküsünden uyarlandı. Aamir Khan'ın oynadığı Dangal filmi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Dangal oyuncuları kimlerdir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Dangal filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dangal filminde Mahavir Singh karakterini Amir Khan canlandıryor.

Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

DANGAL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı Dangal filmi, Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

DANGAL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

