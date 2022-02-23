Dangal filmi Netflix'in ardından televizyon yayın akışında da yerini aldı. 2016 yapımı film Mahavir Singh Phogat adlı Hintli bir adamın gerçek yaşam öyküsünden uyarlandı. Aamir Khan'ın oynadığı Dangal filmi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Dangal filmi konusu nedir? Nerede çekildi? Dangal oyuncuları kimlerdir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Dangal filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
Dangal filminde Mahavir Singh karakterini Amir Khan canlandıryor.
Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.
2016 yapımı Dangal filmi, Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.
Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni
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