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Daniel Sturridge, David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye gidiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile yollarını karşılıklı olarak ayıran İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in yeni durağı belli oldu. İngiliz yıldız, David Beckham'ın başkanlığını yaptığı MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olmak üzere...

Daniel Sturridge, David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye gidiyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge, Amerika yolcusu... İngiliz basını yıldız oyuncunun Amerikan Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından David Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami ile görüştüğü iddia edildi.

MLS'TE TRANSFER 5 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Sturridge'in önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceği ve Inter Miami ile görüşeceği belirtildi. Bilindiği üzere MLS'te transfer penceresi 5 Mayıs'ta sona eriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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