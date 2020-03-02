Daniel Sturridge, David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye gidiyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge, Amerika yolcusu... İngiliz basını yıldız oyuncunun Amerikan Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından David Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami ile görüştüğü iddia edildi.

MLS'TE TRANSFER 5 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Sturridge'in önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceği ve Inter Miami ile görüşeceği belirtildi. Bilindiği üzere MLS'te transfer penceresi 5 Mayıs'ta sona eriyor.

