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Daniel Sturridge, Demir Grup Sivasspor maçı için sabırsızlanıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.09.2019 16:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Daniel Sturridge, Demir Grup Sivasspor maçı için sabırsızlanıyor

Bordo-mavili taraftarların heyecanla gollerini beklediği İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk maçına Gençlerbirliği müsabakasıyla çıkan oyuncu 20 dakika sahada kaldı. Getafe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında ise 44 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Sturridge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oynadıkça daha iyi olacağını ve Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını belirterek, "Oynadıkça daha iyi bir duruma geleceğim. Getafe maçında istediğimiz sonucu alamadık" ifadelerini kullanırken, pazartesi gecesi Demir Grup Sivasspor ile oynanacak olan oyunu ise dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

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Trabzonspor daniel sturridge Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
getafe maçında karşı karşıya gol kaçırarak takımı yaktı.
vasatlığını göstermeyimi bekliyor acaba
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