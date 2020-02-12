SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.

Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge'in kaldığı otelin bahçesinde kar üstünde yaptığı dans kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 50 santime ulaşırken, bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu Sturridge kar üstünde ortaya koyduğu dans performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan videoda ünlü oyuncu köpeğine de görüntülerde yer verdi. Attığı gollerden sonra bilinen meşhur dansını yapan oyuncu değişik figürler de sergiledi.

(İHA)

300

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevapTrabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
daniel sturridge Trabzonspor Premier Lig liverpool Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Galatasaray'dan Falcao kararı

Galatasaray'dan Falcao kararı

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

VAR kayıtları yayınlansın talebi

VAR kayıtları yayınlansın talebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap

Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap

Fırtına'dan tarihi fark!

Fırtına'dan tarihi fark!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

Sturridge'in dansı büyük beğeni topladı

Trabzonsporlu Sörloth PFDK'ya sevk edildi

Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması

Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması

Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap

Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap

Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Baiano özür diledi

Hüseyin Çimşir: Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük

''Verilmeyen faulle kırmızı gördük''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.