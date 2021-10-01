Daniel Sturridge, Perth Glory'ye transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da da forma giyen fakat Mart 2020'de bahis oynadığı gerekçesiyle 4 ay ceza alan ve sözleşmesi feshedilen Daniel Sturrigde, Avustralya A-League takımlarından Perth Glory'ye transfer oldu.

Yeni bir deneyim kazanmak fantastik bir fırsat" diyen Sturridge, bu fırsatın ona geldiğinde bunu kaçırmaması gerektiğini hissettiğini paylaştı. Takımın sahibi Tony Sage de "Sturridge değil Perth Glory, tüm A-League tarihinin en önemli transferlerinden birisi." dedi.

Trabzonspor ile 16 maça çıkan İngiliz santrfor, 7 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 160 maça çıktığı İngiltere Premier League ekibi Liverpool adına da 68 gol 26 asist ile oynamıştı.



