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Danielle Armstrong Instagram’ın ateşini yükseltti

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ÜNLÜLER  | 15.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

Televizyon yıldızı Danielle Armstrong, Sevgililer Günü için paylaştığı videoyla Instagram’ın ateşini yükseltti.

Danielle Armstrong Instagram’ın ateşini yükseltti

Televizyon programı The Only Way Is Essex (TOWIE) ile adını duyuran güzel yıldız Danielle Armstrong, sosyal medya hesabından Sevgililer Günü’ne özel bir video paylaştı. 30 yaşındaki seksi yıldız, kalp desenli pembe iç çamaşırıyla paylaştığı videosu çok kısa sürede onbinlerce beğeni topladı.

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Instagram hesabından paylaştığı videosuyla hayranlarına seslenen Danielle Armstrong, herkese mutlu bir Sevgililer Günü diledi. Yeni bir program hazırlığında olduğunu duyuran Danielle Armstrong, bu programı geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybeden 20 yıllık arkadaşı Sammy Brandon'a adayacağını açıklamıştı. Armstrong, yine sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla programda kendisine Love Island programının yıldızı Megan Barton Hanson’ın eşlik edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Danielle Armstrong instagram sevgililer günü The Only Way Is Essex TOWIE Megan Barton Hanson

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