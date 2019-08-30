SPOR

Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 30.08.2019 16:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA:

"Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçen sezon Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

PARTNERYazı böyle bitirdiYazı böyle bitirdi
Mehmet Topal ilk idmanına çıktıMehmet Topal ilk idmanına çıktı
Adebayor imzayı attıAdebayor imzayı attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Danijel Aleksic al-ahli Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Diagne için sürpriz teklif

Diagne için sürpriz teklif

Hamit Altıntop'tan Falcao yorumu

Hamit Altıntop'tan Falcao yorumu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başakşehir'e zorlu rakip! Kura çekildi...

Başakşehir'e zorlu rakip! Kura çekildi...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir'den bir transfer daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de

Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık sözleşme

Mehmet Topal Başakşehir'le ilk idmanına çıktı

Mehmet Topal ilk idmanına çıktı

Emmanuel Adebayor, Kayserispor'da

Adebayor imzayı attı

Mehmet Topal resmen Başakşehir'de

Mehmet Topal transferi resmen açıklandı

Mehmet Topal, Başakşehir'e imza atıyor

Süper Lig'de transfer bombası

Okan Buruk: Kazanma alışkanlığımızı geri getirmeliyiz

Buruk artık kazanmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.