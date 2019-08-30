Danijel Aleksic resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

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"Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçen sezon Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

