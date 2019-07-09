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Bu otelde kalmak için tırmanmak şart!

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Danimarka’da Løvtag isimli firma, ağaç üstüne küçük ev yaptı. Yapılan bu evin otel olarak kullanılacağı ve şimdiden 70'ten fazla rezervasyon yapıldığı belirtildi.

Bu otelde kalmak için tırmanmak şart!

Danimarka’nın Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı.

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Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı ettiği küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte.

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Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi.

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Bunun Danimarka’da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70’ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka RANDERS AĞAÇ otel

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