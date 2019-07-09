Bu otelde kalmak için tırmanmak şart!

Danimarka’nın Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı.

Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı ettiği küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte.

Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi.

Bunun Danimarka’da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70’ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı.



