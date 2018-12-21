TREND

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

Danimarka'da meclis, hükümet tarafından önerilen 'vatandaşlık için el sıkışma şartı tasarısı'nı onayladı. Karar, 'Müslümanlar'ın hedef alındığı' tartışmalarına yol açtı.

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!

Danimarka, vatandaşlık almaya hak kazanan kişilerin, vatandaşlığa kabul töreninde el sıkışmasını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

Karar, vatandaşlığa kabul töreninde vatandaşlık alan kişilerin Danimarkalı yetkililerle el sıkışmasını zorunlu kılıyor.

Kararın gerekçesi, 'vatandaşlık almaya hak kazanan kişilerin Danimarka hükümetine ve değerlerine duyduğu saygının göstergesi' olarak açıklandı.

Tokalaşma şartının getirilmesini, hükümet ortağı Muhafazakar Parti ile muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti ve yabancı karşıtı/popülist Danimarka Halk Partisi istemişti. Muhafazalar Parti ve Sosyal Demokrat Parti de bu kararı desteklemişti.

Mecliste kabul edilen yeni tasarı 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak.

'MÜSLÜMANLARI HEDEF ALIYOR'

Ancak kararın kabul edilmesi Danimarka'da Müslümanlık tartışmalarının fitilini ateşledi.

Kararın Müslümanlar'ı hedef aldığı belirtildi. Çok sayıda yerel yönetici, meclisin kabul ettiği kararı uygulamayacaklarını söyledi.

Danimarka İçişleri Bakanı Inger Stojberg, el sıkışmanın vatandaşlık seramonisine geçişin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Stojberg ayrıca, TV2 kanalına yaptığı açıklamada halifelik ilan etmek isteyen Hizb ut-Tahrir isimli islami grubun takipçilerinin kendisine el sıkışma kuralı gelirse Danimarka vatandaşı olmayacaklarını söylediklerini belirtti ve 'Bu tam olarak istediğimiz şeydi' dedi.

Ülkede ayrıca ağustos ayında kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girmiş ve bazı gruplardan tepki toplamıştı.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Araç bir anda uçmaya başladı!Araç bir anda uçmaya başladı!
Dans etmekten ölmüşler ama sebebini bilen yok!Dans etmekten ölmüşler ama sebebini bilen yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka vatandaşlık şartı el sıkışmak tokalaşmak

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

Sevişirken gizlice kondomunu çıkaran adama 8 ay hapis cezası

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

MasterChef Türkiye'nin Mehmet Şef'i neden bu kadar sinirli?

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

Yorumcu Stig Tofting, canlı yayında yellenince stüdyoda bulunan herkes gülme krizine girdi!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Vücut geliştiren erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drone ile uçak kanadının çarpışmasını test ettiler

Bir drone, uçağa ne kadar zarar verebilir?

Müziğe kendisini kaptırıp çoştukça çoşan adam

Müziğe kapılıp coştukça coştu

Araç tünele girerken bir anda uçmaya başladı

Araç bir anda uçmaya başladı!

Sebebi bulunamıyor! Dans etmekten ölmüşler

Dans etmekten ölmüşler ama sebebini bilen yok!

Yılanlara karşı neler yapılacağını anlatan adam zor anlar yaşadı

Piton yılanı eğitiminde akılalmaz olay!

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.