Danimarka'dan seks işçisi kararı!

Mercado, seks işçilerinin haklarının nasıl daha iyi dengeleneceğine dair çözümler bulmak için sekiz bakanlığı kapsayan bir çalışma grubu kurdu.

Bu alanda çalışanların temel haklarından mahrum olduğunu belirten Mercado, "Düzen, seks işçileri dahil herkesin vergi ödemesini talep ediyor, bu yüzden insanların temel haklara sahip olmalarını sağlamanın temel görevimiz olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca iş değişikliği yapmak isteyenlere yardım etmeliyiz" dedi.

Zira, Danimarka'da seks işçileri vergi sistemine işletme sahibi olarak kaydediliyor ve bu da onlara vergi ödeme zorunluluğu getiriyor.

Danimarka'da seks işçilerinin vergi ödemelerine rağmen kirli otel odaları, işsizlik maaşı eksikliği ve uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı ve bu yüzden yasa dışı seks faaliyetlerinin arttığı önceden de gündeme getirilmişti.

Sekiz bakanlıklıktan oluşan grup tarafından yapılan açıklamada da, seks işçilerinin haklarının gerektiği gibi düzenlenmediği ve bu yüzden güvenlik ve sağlık açısından tehlikede oldukları belirtildi.