Danimarka Kraliçesi Mary'e şok! Gittiği ödüllü restoranın kapısında kaldı...

Danimarka Kraliçesi Mary’nin, ünlü Michelin yıldızlı restoran Kiin Kiin’de yaşadığı ilginç anlar gündem oldu. Avustralya doğumlu Kraliçe, sık sık gittiği bu restorana yaptığı ani bir ziyaret sırasında, restoranın personeli tarafından geri çevrildi.

KAPIDAN ÇEVRİLMİŞ

O dönemde restoranın baş şefi olan Dak Wichangoen, yıllarca Kraliyet ailesine yemek servisi yaptığını belirterek, Kraliçe Mary’nin favori yemeklerinden biri olan Pad Thai’nin restoranın en iyi yemeklerinden biri olduğunu söyledi. Ancak bir gün, o zamanlar Prenses olan Mary, restoranı beklenmedik bir şekilde ziyaret etti ve kapıdan geri gönderildi.

"KİM OLDUĞUNU FARK EDEMEMİŞ OLABİLİR”

Restoran çalışanları genellikle Kraliyet Ailesi’nin ziyaretlerini önceden bilmesine rağmen, o gün farklı bir durum yaşandı. Wichangoen, “Mary, paket servis bölümünden geçip içeri girmeyi denedi ve yer olup olmadığını sordu. Ancak mutfak ve kapıdaki yabancı personel, Mary’nin kim olduğunu fark edememiş olabilir” dedi.