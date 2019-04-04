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Parlamentoda 'çocuk' yasağı tartışma yarattı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Danimarka'da Muhafazakar Partili Abildsgaard'ın Parlamentodaki toplantıya bebeği ile gelmesi ve Başkan Kjaersgaard tarafından dışarıya çıkması konusunda uyarılması sonrası Başkanlık Divanı Parlamento Salonu'na çocukla gelinmesini yasaklayan karar aldı

Parlamentoda 'çocuk' yasağı tartışma yarattı!

Danimarka Parlamentosu Başkanlık Divanı, aldığı kararla Parlamentoya çocukla gelinmesini yasakladı.

Danimarka Parlamento Başkanı Pia Kjaersgaard, Başkanlık Divanında alınan karar ile milletvekillerinin Parlamento Salonu'na çocukla gelmesinin yasaklandığını söyledi.

Divanda, Parlamento Başkanı dahil 5 üyenin oyuna sunulan kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Daha önce Danimarka Parlamentosuna çocukla gelinmesi konusunda bir kural bulunmadığı kaydedildi.

Geçen ay parlamentodaki toplantıya bebeğiyle gelen Muhafazakar Partili Mette Abildsgaard, Parlamento Başkanı Kjaersgaard tarafından uyarılmış ve bebeğin dışarıya çıkarılması istenmişti.

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Danimarka parlamento çocuk yasağı

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