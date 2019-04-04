Parlamentoda 'çocuk' yasağı tartışma yarattı!

Danimarka Parlamentosu Başkanlık Divanı, aldığı kararla Parlamentoya çocukla gelinmesini yasakladı.
Danimarka Parlamento Başkanı Pia Kjaersgaard, Başkanlık Divanında alınan karar ile milletvekillerinin Parlamento Salonu'na çocukla gelmesinin yasaklandığını söyledi.
Divanda, Parlamento Başkanı dahil 5 üyenin oyuna sunulan kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.
Daha önce Danimarka Parlamentosuna çocukla gelinmesi konusunda bir kural bulunmadığı kaydedildi.
Geçen ay parlamentodaki toplantıya bebeğiyle gelen Muhafazakar Partili Mette Abildsgaard, Parlamento Başkanı Kjaersgaard tarafından uyarılmış ve bebeğin dışarıya çıkarılması istenmişti.
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