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Danimarka usulü aksiyon Riders of Justice’dan fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Danimarka usulü aksiyon filmi Riders of Justice filminden yeni fragman geldi. Filmin başrolünde ise başarılı aktör Mads Mikkelsen var.

Hannibal, The Hunt, Doctor Strange gibi projelerinde severek izlediğimiz Mads Mikkelsen’in başrolünde yer aldığı Riders of Justice filminden bir fragman yayınlandı. Film için saçlarını kazıtan Mikkelsen, eski bir askesi canlandırıyor.

Yönetmenliğini 1997, 1998 ve 1999 yılında art arda üç kez kısa filmleri ile Oscar’a aday gösterilen Anders Thomas Jensen’in yaptığı film; Markus isimli eski bir askerin hikayesini anlatıyor. Jensen’in aynı zamanda senaryosunu da yazdığı filmde karısını trajik bir tren kazasında kaybeden Markus’un, kızının yanına dönmesinin ardından gelişen aksiyon dozu yüksek olayları takip edeceğiz. Karısının ölüm nedenini kaza olarak bilen Markus, tren enkazından kurtulan bir yolcunun ihanetten bahsetmesi üzerine tren kazasının planlanmış, organize bir suikast olmasından şüphelenir ve aksiyon başlar.

Daha önce dört farklı yapımda birlikte çalışan ikiliye bu filmde Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh ve Andrea H. Gadeberg gibi isimler eşlik ediyor.

25 Aralık’ta Danimarka’da vizyona girmesi beklenen filmin koronavirüs dolayısıyla ertelenip ertelenmeyeceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Filmin Türkiye’de vizyona gireceği tarih ise henüz net değil.


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