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Danla Bilic ile sevgilisi Yusuf Engin gecelerde

12.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda gönlünü iş insanı Yusuf Engin’e kaptıran Danla Bilic, sevgilisiyle birlikte soluğu Beşiktaş'taki bir mekanda aldı. Gece boyu eğlenen çift, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Danla Bilic ile sevgilisi Yusuf Engin gecelerde

Ünlü YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ardından kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Bilic, önceki gün sevgilisiyle poz verdi. Beşiktaş'taki bir mekanda eğlenen çift, o anları sosyal medyada paylaştı.
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"YUSUF'A 'AĞABEY' DİYORDUM"

Bilic, meğerse sevgilisine önceden 'Ağabey' diyormuş. Ünlü YouTuber, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.

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Danla Bilic
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