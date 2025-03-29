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Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2025 22:46
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Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 28 maç sonra mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, rakibinin namağlup serisinin bitirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan’ın Süper Lig’de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN JET HIZIYLA PAYLAŞIM

Beşiktaş sosyal medya ekibi, Galatasaray galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından 'random' olarak adlandırılan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın başında yer alan namağlup göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

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BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Beşiktaş'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
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