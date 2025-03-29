Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan’ın Süper Lig’de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN JET HIZIYLA PAYLAŞIM

Beşiktaş sosyal medya ekibi, Galatasaray galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından 'random' olarak adlandırılan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın başında yer alan namağlup göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Beşiktaş'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.