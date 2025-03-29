Galatasaraylı Yunus Akgün maç sonunda Beşiktaş'ı hedef aldı! Canlı yayında olay yaratacak sözler...

Galatasaray, Beşiktaş maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon ilk kez kaybetti. Siyah-beyazlıların karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray'da maç sonu röportajında Yunus Akgün'ün Beşiktaşlı oyunculara tepkisi vardı.

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINI YENDİLER"

Beşiktaşlı futbolculara göndermelerde bulunan Yunus Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı. Yunus'un bu ifadelerinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.