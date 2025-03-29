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  4. Galatasaraylı Yunus Akgün maç sonunda Beşiktaş'ı hedef aldı! Canlı yayında olay yaratacak sözler...

Galatasaraylı Yunus Akgün maç sonunda Beşiktaş'ı hedef aldı! Canlı yayında olay yaratacak sözler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2025 22:59
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Galatasaray’ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Siyah-beyazlıların maç sonunda gösterdiği sevince tepki gösteren Yunus Akgün, maç sonu röportajında flaş ifadeler kullandı.

Galatasaraylı Yunus Akgün maç sonunda Beşiktaş'ı hedef aldı! Canlı yayında olay yaratacak sözler...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Beşiktaş maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon ilk kez kaybetti. Siyah-beyazlıların karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray'da maç sonu röportajında Yunus Akgün'ün Beşiktaşlı oyunculara tepkisi vardı.

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINI YENDİLER"

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Beşiktaşlı futbolculara göndermelerde bulunan Yunus Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı. Yunus'un bu ifadelerinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.

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MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

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