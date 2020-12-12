Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Danla Bilic, geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya yerine bir şampuan markasının dijital platformlardaki yüzü oldu.

Danla Bilic'ten kendine 150 bin TL'lik hediye!

Bilic, birkaç gün önce Serenay Sarıkaya'nın aynı firmayla iş birliğine son verilmesiyle ilgili ise "Kimse kimsenin yerine gelmedi. Apayrı bir platformda apayrı bir projeye imza attık" dedi.

Ses getiren reklam anlaşmasından hatırı sayılır bir ücret alan Danla Bilic, ilk iş kendisini ödüllendirdi.

Genç fenomen, kendisine 150 bin TL'lik Hermes Birkin marka çanta aldı.

Danla Bilic, kısa süre önce de yaş gününde yine kendisine 100 bin TL değerinde Hermes çanta almıştı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, paylaşım başına ortalama 70 ile 100 bin TL arasında ücret alıyor.

"DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM" Geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine konuşan Danla Bilic, "Mide dahil sadece 4 kez ameliyat oldum. İnsanlar öncesi sonrası fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine ‘Ne kadar doğru bir şey yapmışım’ diyorum" ifadelerini kullanmıştı.