MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

Danla Bilic'in lüks çantası! Fiyatı dudak uçuklattı

12.12.2020 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, bir şampuan markasının yüzü olduktan sonra kendisine 150 bin TL’lik çanta aldı.

Sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinin başında gelen Danla Bilic, geçtiğimiz gün Serenay Sarıkaya yerine bir şampuan markasının dijital platformlardaki yüzü oldu.

Danla Bilic'ten kendine 150 bin TL'lik hediye!

Bilic, birkaç gün önce Serenay Sarıkaya'nın aynı firmayla iş birliğine son verilmesiyle ilgili ise "Kimse kimsenin yerine gelmedi. Apayrı bir platformda apayrı bir projeye imza attık" dedi.
Ses getiren reklam anlaşmasından hatırı sayılır bir ücret alan Danla Bilic, ilk iş kendisini ödüllendirdi.
Genç fenomen, kendisine 150 bin TL'lik Hermes Birkin marka çanta aldı.
Danla Bilic, kısa süre önce de yaş gününde yine kendisine 100 bin TL değerinde Hermes çanta almıştı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, paylaşım başına ortalama 70 ile 100 bin TL arasında ücret alıyor.

"DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM"

"DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM"
Geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine konuşan Danla Bilic, "Mide dahil sadece 4 kez ameliyat oldum. İnsanlar öncesi sonrası fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine ‘Ne kadar doğru bir şey yapmışım’ diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya fenomen, mide küçültme ameliyatından sonra da çekik göz operasyonu geçirmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

İlginizi Çekebilir

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Diğer Haberler

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası akıllara o soru geldi

Ayrılık sonrası akıllara o soru geldi

YouTube'da fenomen olan Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi! Yeni şarkısını çaldı!

Bilal Göregen, yeni şarkısını İmamoğlu'na çaldı!

İranlı ‘Zombi Gelin’ 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İmza kampanyası başlatıldı

Zombi Gelin için şok hapis kararı!

Survivor Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Hakan Ural: Defne Samyeli kötü bir yorumcu ve amatör bir oyuncu

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da elenen belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.