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Danla Bilic, Survivor Berkan ve sevgilisinin fotoğrafından Cemal Can’a mesaj verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Survivor programının final yapmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, yarışmacılar çeşitli televizyon ve Youtube yayınlarına çıkmayı sürdürüyor. Popülerliğini koruyan yarışmacıların özel hayatları ise yakından takip ediliyor. Survivor Berkan’ın güzel sevgilisi Lale Onuk’la olan fotoğraflarına başta takipçileri olmak üzere pek çok isimden yorum geldi.

Danla Bilic, Survivor Berkan ve sevgilisinin fotoğrafından Cemal Can’a mesaj verdi!

5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan yarışmacılar programın final yapmasından sonra ülkelerine döndü. Türkiye geldikten sonra dinlemek için yaz tatilini seçen yarışmacılar Çeşme ve Bodrum’a dağıldı. Sevilen tatil beldelerinde olan yarışmacılardan bazıları görüşmeye devam etti. Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever soluğu yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic’in yanında soluğu aldı. Bodrum’da tatil yapan Cemal Can sonrasında rotasını Çeşme’ye çevrildi.
berkan karabulut
Çeşme’de Survivor Berkan ve sevgilisi Lale ile görüşen Cemal Can Cansever ile Danla Bilic yaz tatilinin tadını çıkarttı. Çiftin İstanbul’a dönmesinden sonra Cemal Can ve Danla Bilic ikiliyi adeta yakın markaja aldı. Aşk hayatında aradığı mutluluğu henüz bulamayan Danla Bilic’ten Survivor Berkan ve sevgilisinin romantik paylaşımlarına imalı bir gönderme geldi. Berkan Karabulut ve Lale Unak’ın aşk dolu pozuna Danla Bilic arkadaşı Cemal Can’ı da etiketleyerek dua emojisi koydu. Danla Bilic’in bu yorumu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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