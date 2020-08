Danla Bilic, Survivor Berkan ve sevgilisinin fotoğrafından Cemal Can’a mesaj verdi!

5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan yarışmacılar programın final yapmasından sonra ülkelerine döndü. Türkiye geldikten sonra dinlemek için yaz tatilini seçen yarışmacılar Çeşme ve Bodrum’a dağıldı. Sevilen tatil beldelerinde olan yarışmacılardan bazıları görüşmeye devam etti. Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever soluğu yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic’in yanında soluğu aldı. Bodrum’da tatil yapan Cemal Can sonrasında rotasını Çeşme’ye çevrildi.



Çeşme’de Survivor Berkan ve sevgilisi Lale ile görüşen Cemal Can Cansever ile Danla Bilic yaz tatilinin tadını çıkarttı. Çiftin İstanbul’a dönmesinden sonra Cemal Can ve Danla Bilic ikiliyi adeta yakın markaja aldı. Aşk hayatında aradığı mutluluğu henüz bulamayan Danla Bilic’ten Survivor Berkan ve sevgilisinin romantik paylaşımlarına imalı bir gönderme geldi. Berkan Karabulut ve Lale Unak’ın aşk dolu pozuna Danla Bilic arkadaşı Cemal Can’ı da etiketleyerek dua emojisi koydu. Danla Bilic’in bu yorumu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.