Danla Bilic yine olay oldu! Canlı yayında...

Eser Yenenler Show'a kat\u0131lan Danla Bili\u00e7, sosyal medyada ald\u0131\u011f\u0131 olumsuz yorumlarla ilgili konu\u015ftu.\nProgram\u0131n 'Lin\u00e7@' b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde sosyal medyada hakk\u0131nda yaz\u0131lan olumsuz yorumlar okunan Danla Bili\u00e7, bu mesajlar\u0131 hi\u00e7 okumad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. \n\n Deniz Seki ile karde\u015fi Serkan Seki'den muhte\u015fem d\u00fcet! \u0130zle - Eser Yenenler Show\n \n\n Eser Yenenler Show | Lin\u00e7@ | Deniz Seki \u0130zle - Eser Yenenler Show\n