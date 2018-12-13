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Danla Bilic yine olay oldu! Canlı yayında...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 13.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

Eser Yenenler Show'un 'Linç@' bölümü yine güldürdü. Sosyal medyadaki yorumların adresi bu defa Danla Bilic oldu.

Eser Yenenler Show'a katılan Danla Biliç, sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlarla ilgili konuştu.

Programın 'Linç@' bölümünde sosyal medyada hakkında yazılan olumsuz yorumlar okunan Danla Biliç, bu mesajları hiç okumadığını dile getirdi.

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Eser Yenenler Show | Linç@ | Deniz Seki İzle - Eser Yenenler ShowEser Yenenler Show | Linç@ | Deniz Seki İzle - Eser Yenenler Show
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Danla Bilic acunn.com

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