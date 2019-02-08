Dans ettiği kızı bırakmak istemeyen küçük çocuk

Kırgızistan'da bir düğünde eşini bulan küçük bir çocuk, saatlerce kız arkadaşıyla dans etti. Kız arkadaşının babası ise artık eve gideceklerini söyleyince ve kızını danstan almak isteyince olanlar oldu.

Küçük çocuk ise kız arkadaşını bırakmak istemedi. Sonunda kızını alan baba, küçük çocuğun hışmına uğradı. Dansını bölen babaya kızan çocuk, küçük kızın babasını yumrukladı. O anlar ise kameralara yansıdı.



