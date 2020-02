Dansla farkındalık

Çankaya Belediyesinin “Engelleri Kaldırın” projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Engelsiz Hacettepe Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği ’Dans Et, Hayal Et, Fark Et’ etkinliği, belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde izleyicilerle buluştu.

Engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Çankaya Belediyesinin Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik, belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Ankaralılarla buluştu. Engelsiz Hacettepe Topluluğu’na bağlı Devinimler Yaşama Dans Topluluğu’nun sahneye koyduğu gösteri izleyicilerden tam not aldı. Engelleri Kaldırın projesi kapsamında Hacettepeli gençlerin farkındalık oluşturmak için sahneye koyduğu ’Dans Et, Hayal Et, Fark Et’ dans gösterisi, insanların engelli bireylere yaklaşımı konusunda bilinçlenmesine katkı sundu.