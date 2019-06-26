Dansözlere para takan kocasını bıçaklamıştı mahkeme kararını verdi

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Çetin, boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Çetin, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, bir süre yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, suçlamaları reddederek yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediği ve öldürme kastı bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

Rukiye Çetin'in ilk eşini de bıçaklaması ve Fuat Cenikli'yi de daha önce yumruklayarak dövmesi nedeniyle daha önce aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Çetin cezaevine girecek.

(DHA)



