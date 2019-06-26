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Dansözlere para takan kocasını bıçaklamıştı mahkeme kararını verdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bolu'da, restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığı gerekçesiyle 3 çocuğunun babası, boşandığı eşi Fuat Cenikli'yi (38) meyve bıçağıyla ağır yaraladığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Rukiye Çetin, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dansözlere para takan kocasını bıçaklamıştı mahkeme kararını verdi

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Çetin, boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Çetin, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, bir süre yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmayıp, kıskandırmak için dansözlere para taktığını söyledi.

Olaydan sonra çiftin arasında süren boşanma davası da sonuçlanarak, taraflar boşandı.

Rukiye Çetin hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Rukiye Çetin 27 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz sanık Rukiye Çetin, karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı.

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DANSÖZLERE PARA TAKMAK 'AĞIR TAHRİK' SAYILDI

Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, suçlamaları reddederek yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediği ve öldürme kastı bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

Rukiye Çetin'in ilk eşini de bıçaklaması ve Fuat Cenikli'yi de daha önce yumruklayarak dövmesi nedeniyle daha önce aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Çetin cezaevine girecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dansöz kadın bıçak para Bolu

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