YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dar gelirlinin geçim kaynağı yiyenin şifası oldu: Kilosu 500 TL

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen doğal otlar, pazarlarda yerini almaya başladı. Bölgenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu otlar, hem lezzeti hem de ekonomik katkısıyla dikkat çekiyor.

Gökçen Kökden

İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte dağlık alanlar ve yaylalarda toplanan pancar otları, özellikle Van mutfağında sıkça kullanılan ürünler arasında bulunuyor. Otlu peynir başta olmak üzere birçok geleneksel yemekte tercih edilen bu doğal ürünler, taze olarak tüketilmenin yanı sıra kurutularak da saklanabiliyor.

Tezgahlarda ilk olarak yerini alan heliz ve çiriş otlarının kilogramı 100 TL’den satışa sunulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun ise kilosu 500 TL’ye kadar alıcı buluyor. Kısa süreliğine doğada bulunan bu ürünlere olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Bölge esnafı, otların çoğunlukla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu koşullarda toplandığını belirtiyor. Satıcılar, heliz otunun özellikle yöresel yemeklerde sıkça kullanıldığını, keledoş başta olmak üzere birçok tarifte yer aldığını ifade ediyor. Aynı zamanda otlu peynir, çökelek ve turşu yapımında da tercih edilen bu ürünler, bölge halkı için hem mutfak hem de geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, şifa kaynağı olarak görülmesi ve doğal yapısını koruması nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bahar aylarında sınırlı süreyle bulunabilen bu ürünlerin, ilerleyen günlerde çeşitlenerek tezgahlarda daha fazla yer alması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Van beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.