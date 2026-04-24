Dar gelirlinin geçim kaynağı yiyenin şifası oldu: Kilosu 500 TL

İlkbahar aylarının gelmesiyle birlikte dağlık alanlar ve yaylalarda toplanan pancar otları, özellikle Van mutfağında sıkça kullanılan ürünler arasında bulunuyor. Otlu peynir başta olmak üzere birçok geleneksel yemekte tercih edilen bu doğal ürünler, taze olarak tüketilmenin yanı sıra kurutularak da saklanabiliyor.

Tezgahlarda ilk olarak yerini alan heliz ve çiriş otlarının kilogramı 100 TL’den satışa sunulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun ise kilosu 500 TL’ye kadar alıcı buluyor. Kısa süreliğine doğada bulunan bu ürünlere olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Bölge esnafı, otların çoğunlukla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu koşullarda toplandığını belirtiyor. Satıcılar, heliz otunun özellikle yöresel yemeklerde sıkça kullanıldığını, keledoş başta olmak üzere birçok tarifte yer aldığını ifade ediyor. Aynı zamanda otlu peynir, çökelek ve turşu yapımında da tercih edilen bu ürünler, bölge halkı için hem mutfak hem de geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, şifa kaynağı olarak görülmesi ve doğal yapısını koruması nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bahar aylarında sınırlı süreyle bulunabilen bu ürünlerin, ilerleyen günlerde çeşitlenerek tezgahlarda daha fazla yer alması bekleniyor.