Kahvaltıda neredeyse her gün yeniliyor: Belli aylarda zehir saçıyor

Mutfakların vazgeçilmez gıdalarından biri olan yumurta hakkında uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle sıcak havalarda yumurtaların tezgâh üzerinde bırakılmasının, bakteri oluşumunu hızlandırarak sağlık risklerine yol açabileceği belirtildi.

SICAK HAVA RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre yumurtanın kabuğunda, zararlı bakterilerin içeri girmesini engelleyen doğal bir koruyucu tabaka bulunuyor. Ancak hava sıcaklıklarının yükselmesi bu koruyucu katmanın zayıflamasına neden olabiliyor.

Koruyucu tabakanın zarar görmesiyle birlikte bakterilerin yumurta kabuğundan içeri girme riski artıyor. Bu durum da yumurtanın daha hızlı bozulmasına ve gıda zehirlenmesi riskinin yükselmesine yol açabiliyor.

BUZDOLABINDA SAKLAMAK ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Uzmanlar, yumurtaların mümkün olduğunca sabit sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle yumurtaların eve getirildikten sonra buzdolabında saklanmasının hem tazeliğini koruduğu hem de kullanım süresini uzattığı ifade ediliyor.

Ayrıca yumurtaların buzdolabı kapağındaki yumurtalık bölümünde değil, orta veya alt raflarda saklanmasının daha doğru olduğu vurgulanıyor. Çünkü kapak bölümü her açılışta sıcaklık değişimine maruz kalıyor.

KARTONUNDAN ÇIKARMAYIN

Uzmanlar yumurtaların orijinal karton kutularında saklanmasını da tavsiye ediyor. Bu yöntem hem nem kaybını önlüyor hem de yumurtaların soğan ve sarımsak gibi güçlü kokuları çekmesini engelliyor.

Yaz aylarında doğru saklama koşullarına dikkat edilmemesi nedeniyle milyonlarca liralık gıdanın çöpe gittiğini belirten uzmanlar, basit önlemlerle hem sağlık risklerinin azaltılabileceğini hem de gıda israfının önüne geçilebileceğini söylüyor.