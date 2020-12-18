Dara Antik Kenti nerede? Dara Antik Kenti nasıl gidilir, yol tarifi? Dara Antik Kenti iletişim

Döneminde önemli bir merkez olan Dara Antik Kenti Doğu'nun Efes'i olarak anılıyor. Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı turistler bu harabeleri görmek için geliyor. Antik kentin kalıntıları arasında kilise, zindan, saray, çarşı, tophane bulunuyor. Ayrıca köy çevresinde tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evleri de görebilirsiniz.
Dara Antik Kenti'nin antik adı Anastasiopolis'tir. Dara'nın tarihi o kadar eskilere dayanıyor ki kentin kuruluş yılı tam olarak bilinmiyor. Kent Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri konumundaymış. Dara, Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına da tanıklık etmiş.
Dara Antik Kenti bir dönem Roma imparatorluğunun da hakimiyeti altına girmiş. 5. yüzyılda Pers hakimiyetine giren kent yaklaşık olarak 100 yıl Perslerin elinde kalmış. Dara, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasîlerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hâkimiyetine girmiş.
Yıllardır kazıları ve araştırmaları süren Dara Antik Kenti, ismini Pers Kralı Darius'tan alıyor.
Dara harabelerini ziyaret ettiğinizde bir çok tarihi kalıntıyı görebilirsiniz. Yapılar arasında saray, çarşı, agora, köprüler, tophane, zindanlar, silolar, su benti kalıntıları, özel olarak oyulmuş mağaralar bulunuyor.
Dara Antik Kenti nerede bulunuyor sorusunun yanıtı Mardin'in güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer alıyor. Mardin - Dara Antik Kenti arası 30 km. Bireysel aracınızla 25 dk'da harabelere ulaşabilirsiniz.
Mardin-Nusaybin yolu üzerinde bulunan antik kente giderken Akıncılar Köyü'nden 10 kilometre içeri girilmektedir. Dolmuş seferi bulunmuyor.
Harabelere gitmek isteyenler için haritadaki konumu ekliyorum. Buraya tıklayarak navigasyon yardımıyla Dara Antik Kenti'ne erişebilirsiniz.
Dara Antik Kenti'ne giriş ücreti bulunmuyor. Ücretsiz şekilde harabeleri gezebilirsiniz. Ziyaret saatleri 09.30 - 18.30 arasında gezebilirsiniz. Haftanın her günü ziyarete açık.
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