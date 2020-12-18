Dara Antik Kenti nerede? Dara Antik Kenti nasıl gidilir, yol tarifi? Dara Antik Kenti iletişim

Döneminde önemli bir merkez olan Dara Antik Kenti Doğu'nun Efes'i olarak anılıyor. Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı turistler bu harabeleri görmek için geliyor. Antik kentin kalıntıları arasında kilise, zindan, saray, çarşı, tophane bulunuyor. Ayrıca köy çevresinde tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evleri de görebilirsiniz.

DARA ANTİK KENTİ TARİHİ

Dara Antik Kenti'nin antik adı Anastasiopolis'tir. Dara'nın tarihi o kadar eskilere dayanıyor ki kentin kuruluş yılı tam olarak bilinmiyor. Kent Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri konumundaymış. Dara, Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına da tanıklık etmiş.

Dara Antik Kenti bir dönem Roma imparatorluğunun da hakimiyeti altına girmiş. 5. yüzyılda Pers hakimiyetine giren kent yaklaşık olarak 100 yıl Perslerin elinde kalmış. Dara, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasîlerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hâkimiyetine girmiş.

DARA ANTİK KENTİ ADINI NEREDEN ALIYOR

Yıllardır kazıları ve araştırmaları süren Dara Antik Kenti, ismini Pers Kralı Darius'tan alıyor.