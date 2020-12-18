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Dara Antik Kenti nerede? Dara Antik Kenti nasıl gidilir, yol tarifi? Dara Antik Kenti iletişim

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Dara Antik Kenti nerede? Dara Antik Kenti nasıl gidilir, yol tarifi? Dara Antik Kenti iletişim

Medeniyetlerin beşiği, kültürlerin harmanı, farklı inançların buluştuğu Mardin. Mezopotamya'da müthiş bir tarih yatıyor. Bu toprakları gezip görmek, bu tarihe, bu harmana mutlaka tanıklık etmek gerekiyor. Dara Antik Kenti nerede? Dara Antik Kenti tarihi? Dara Antik Kenti giriş ücreti? İşte Dara Antik Kenti'ne ait tüm bilgiler...

Döneminde önemli bir merkez olan Dara Antik Kenti Doğu'nun Efes'i olarak anılıyor. Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı turistler bu harabeleri görmek için geliyor. Antik kentin kalıntıları arasında kilise, zindan, saray, çarşı, tophane bulunuyor. Ayrıca köy çevresinde tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evleri de görebilirsiniz.

DARA ANTİK KENTİ TARİHİ

Dara Antik Kenti'nin antik adı Anastasiopolis'tir. Dara'nın tarihi o kadar eskilere dayanıyor ki kentin kuruluş yılı tam olarak bilinmiyor. Kent Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri konumundaymış. Dara, Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına da tanıklık etmiş.

dara antik kenti tarihi

Dara Antik Kenti bir dönem Roma imparatorluğunun da hakimiyeti altına girmiş. 5. yüzyılda Pers hakimiyetine giren kent yaklaşık olarak 100 yıl Perslerin elinde kalmış. Dara, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasîlerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hâkimiyetine girmiş.

DARA ANTİK KENTİ ADINI NEREDEN ALIYOR

Yıllardır kazıları ve araştırmaları süren Dara Antik Kenti, ismini Pers Kralı Darius'tan alıyor.

DARA ANTİK KENTİ KALINTILARI

Dara harabelerini ziyaret ettiğinizde bir çok tarihi kalıntıyı görebilirsiniz. Yapılar arasında saray, çarşı, agora, köprüler, tophane, zindanlar, silolar, su benti kalıntıları, özel olarak oyulmuş mağaralar bulunuyor.

dara antik kenti nerede

DARA ANTİK KENTİ NEREDE

Dara Antik Kenti nerede bulunuyor sorusunun yanıtı Mardin'in güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer alıyor. Mardin - Dara Antik Kenti arası 30 km. Bireysel aracınızla 25 dk'da harabelere ulaşabilirsiniz.

DARA ANTİK KENTİ NASIL GİDİLİR? YOL TARİFİ

Mardin-Nusaybin yolu üzerinde bulunan antik kente giderken Akıncılar Köyü'nden 10 kilometre içeri girilmektedir. Dolmuş seferi bulunmuyor.

Harabelere gitmek isteyenler için haritadaki konumu ekliyorum. Buraya tıklayarak navigasyon yardımıyla Dara Antik Kenti'ne erişebilirsiniz.

DARA ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ

Dara Antik Kenti'ne giriş ücreti bulunmuyor. Ücretsiz şekilde harabeleri gezebilirsiniz. Ziyaret saatleri 09.30 - 18.30 arasında gezebilirsiniz. Haftanın her günü ziyarete açık.

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