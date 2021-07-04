Darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' filmi, 15 Temmuz'da gösterimde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 akşamı terör örgütü FETÖ mensuplarının kalkıştığı darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan '15/07 Şafak Vakti' filmi, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

GERÇEK HİKAYELERDEN ESİNLENİLDİ

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet'in (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan), küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir. Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.



O GECE YAŞANANLAR CANLANDIRILDI

Hazırlıkları 2020 yılının kasım ayında başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy için 12 biner metrekareli kapalı bir alan inşa edildi. 3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması, 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine başlandı. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film, 15 Temmuz 2021'de vizyona girecek.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: YENİDEN MİLLET OLMANIN ŞEREFİNİ TATTIK

Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından filmin fragmanını paylaşarak, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle" dedi.

Filmin fragmanında, FETÖ'cülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde halka ateş açma anları, vatandaşların mücadelesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları şehirlerin meydanlarına davet etmesi ve FETÖ'cülerin vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar canlandırılıyor.

