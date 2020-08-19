SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum

Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Melnjak, "5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" dedi.

Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum

Geçen sezon zor bir lig geçtiğini belirten Çaykur Rizesporlu futbolcu Melnjak, "Sezona iyi başlamıştık ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Performansımızda inişler çıkışlar oldu. Devre arasında hoca değişiklikleri yaşadık. Takım kimyası oluşturamadık. Lig sonunda da küme düşme stresini yaşadık. Sonunda da Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon bu durumu yaşamamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"TOMAS HOCA ÇOK POZİTİF BİR İNSAN"

Takımın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'tan da övgüyle bahseden Melnjak, "Tomas çok pozitif bir insan. Hem takıma hem de oyunculara ciddi bir enerji katıyor. Oyunculara ne kadar güvendiğini hissettiriyor. Oyuncularla olan diyaloğu çok iyi" şeklinde konuştu.

"5 BÜYÜK LİGDE FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

Rizespor'da mutlu olduğunu ve evi gibi gördüğünü dile getiren Melnjak, "Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı. Bu hedefler sayesinde gelişebilirsiniz. Antrenmanda da maçlarda da kendi hedefleriniz doğrultusunda gelişebilirsiniz. 5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" diye konuştu.

5040

"RİZESPOR'A VE SPORTİF DİREKTÖR YILMAZ BAL'A TEŞEKKÜR ETMELİYİM"

Rizespor'a gelişinden sonra performansıyla dikkat çektiğini belirten Melnjak, "Hem buraya gelişimde hem de milli takıma gidişimde Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim. Burada oynadığım maçlar sayesinde dikkat çektim ve milli takıma yükseldim. Bu da benim için bir rüyanın gerçek olmasıydı. Milli takıma gittikten sonra hedeflerim büyüdü ve büyümeye de devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"KARADENİZ VE RİZE İNSANI ÇOK YARDIMSEVER"

Karadeniz ve Rize insanının yardımseverliğinden bahseden Hırvat futbolcu, "Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever. Şehirde gezdiğimizde ve bir ihtiyacımız olduğunda her yerde bize yardım etmek isteyen birilerini buluyoruz. İngilizce bilmeseler de biz onlarla Türkçe konuşmaya çalışıyoruz. Her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

"VISCA VE EFECAN'A KARŞI OYNAMAK ZOR"

Süper Lig'de çok iyi hücum oyuncularının olduğunu söyleyen Melnjak, "Ligimizde çok kaliteli oyuncular var. Visca ve Efecan'a karşı oynamak çok zor diyebilirim. Onların haricinde de çok iyi isimler var" dedi.

"TAKIMDA OYUNCU EKSİKLİĞİ VARDI, BENİ ÇAĞIRDILAR VE FUTBOLCU OLDUM"

Futbola başlama hikayesini anlatan Melnjak şunları söyledi:

"Amcam farklı bir kasabada antrenörlük yapıyordu ancak bir türlü onun takımına gidememiştim. Daha sonra kuzenlerimin yaşadığı kasabada futbola başladım. Sonrasında antrenmanda oyuncu eksikliği oldu ve beni arayıp 'gelir misin' diye sorudular ve ben de ilk antrenmandan sonra oynamaya başladım."

MELNJAK'IN RİZE ANISI

Rize'de başından geçen bir hikayesini de anlatan Melnjak, "Şehir merkezinde yanlış bir yere park ya da kötü bir yere park ettiğimde anahtarı sen bana ver, sen gelene kadar arabayı ben uygun bir yere koyarım, geldiğinde anahtarı sana veririm diyorlar" dedi.

TARAFTARA MESAJ

Melnjak, Rize taraftarına da şu mesajı yolladı:

"Kazandığımız zaman hep birlikte olacağız, kaybettiğimizde de herkesten daha fazla üzüleceğiz."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
'Önce Rizespor, sonra Avrupa''Önce Rizespor, sonra Avrupa'
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi
Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum
'Rize'de çok mutluyum'
Tarık Çetin: Önce Rizespor, sonra Avrupa
'Önce Rizespor, sonra Avrupa'
Yılmaz Bal: Vedat Muriqi adına sevinçliyiz
Vedat Muriqi itirafı
Hasan Kartal: Rizespor düşseydi, küme düşme kalkar mıydı?
'Rizespor düşseydi, küme düşme kalkar mıydı?'
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi
Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un paylaşımı beğeni topladı
Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.