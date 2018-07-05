Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Darısı Başımıza ilk bölüm izle)

Darısı Başımıza ilk bölümü ile dün akşam geceye damgasını vurdu. Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımızda'da başrolleri Ozan Dolunay ve Elif Doğan canlandırıyor. Özellikle bu ikilinin uyumu ve Darısı Başımıza ile ilgili olarak sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Dizide, evlilik arifesinde olan Öykü'nün Ozan ile tanıştıktan sonra yaşadıkları romantik komedi tarzında ekrana geliyor. Darısı Başımıza ilk bölümü haberimizdeki bağlantıdan izleyebilirsiniz. İşte Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı... DARISI BAŞIMIZA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Darısı Başımıza’nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Ozan’la yaşadıkları öğrenilince Öykü, “Gerçekten onun kim olduğunu bilmiyordum!” sözleriyle kendini savunmaya çalışıyor. Ağlamaklı gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışan Öykü’nün, karşısında Cem ve Ozan’ı bulduğu anlar heyecanı yükseltirken Öykü, “Sen beni öptün!” sözleriyle Ozan’ı suçluyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana gelecek.

DARISI BAŞIMIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU? Darısı Başımıza bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Hayattan beklediği tek şey; çocuklarının mutluluğu olan Zerrin, ortanca kızı Öykü’nün evleneceği haberini tüm mahalleliye söyledi. Cem’e sürpriz yapmak için seyahatinden bir hafta erken dönen Öykü, aldatıldığını öğrenince gözyaşları içinde Cem’i terk etti. Nişan yüzüğünden kurtulmak için bir otelin çatı katına çıkan Öykü ile Ozan’ın yolları keşişti. Hiç tanımadığı bu yabancı adam, Öykü’nün yaşadığı en kötü günü mucizevî bir şekilde iyileştirdi. Birlikte vakit geçiren ikilinin sahilde yakınlaştığı romantik anlar beğeni topladı. Darısı Başımıza ilk bölüm izle Cem, Öykü’yü aldatmadığına inandırınca Öykü, Cem’le evlenmek üzere İstanbul’a geri döndü. Kız isteme gününde Zerrin mutluluğunu kimsenin bozamayacağını düşünürken, karşısında ezeli düşmanı Canan’ı buldu. Ozan’la yaşadıkları yüzünden hissettiği vicdan azabından kurtulamayan Öykü’nün en büyük desteği ablası Rüya oldu. Annelerinin karşı karşıya gelmesine rağmen birlikte yürümeye karar veren Cem ve Öykü, büyük bir sürprizle karşılaştı. Öykü’nün Ozan’ı karşısında bulduğu ve Cem’in “Ağabey hoş geldin!” sözleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.