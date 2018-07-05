MAGAZİN

Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Darısı Başımıza ilk bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza, dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Sosyal medyada Darısı Başımıza ilk bölümü için olumlu yorumlar yapıldı ve başrolleri paylaşan Ozan Dolunay ve Elif Doğan çifti çok beğenildi. İlk bölüm sonrasında Darısı Başımıza yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Peki 1. bölümde neler oldu? Darısı Başımıza ilk bölüm tamamı ve 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Darısı Başımıza ilk bölüm izle)

Darısı Başımıza ilk bölümü ile dün akşam geceye damgasını vurdu. Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımızda'da başrolleri Ozan Dolunay ve Elif Doğan canlandırıyor. Özellikle bu ikilinin uyumu ve Darısı Başımıza ile ilgili olarak sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Dizide, evlilik arifesinde olan Öykü'nün Ozan ile tanıştıktan sonra yaşadıkları romantik komedi tarzında ekrana geliyor. Darısı Başımıza ilk bölümü haberimizdeki bağlantıdan izleyebilirsiniz. İşte Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı...

DARISI BAŞIMIZA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Darısı Başımıza’nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Ozan’la yaşadıkları öğrenilince Öykü, “Gerçekten onun kim olduğunu bilmiyordum!” sözleriyle kendini savunmaya çalışıyor. Ağlamaklı gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışan Öykü’nün, karşısında Cem ve Ozan’ı bulduğu anlar heyecanı yükseltirken Öykü, “Sen beni öptün!” sözleriyle Ozan’ı suçluyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana gelecek.

DARISI BAŞIMIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Hayattan beklediği tek şey; çocuklarının mutluluğu olan Zerrin, ortanca kızı Öykü’nün evleneceği haberini tüm mahalleliye söyledi. Cem’e sürpriz yapmak için seyahatinden bir hafta erken dönen Öykü, aldatıldığını öğrenince gözyaşları içinde Cem’i terk etti. Nişan yüzüğünden kurtulmak için bir otelin çatı katına çıkan Öykü ile Ozan’ın yolları keşişti. Hiç tanımadığı bu yabancı adam, Öykü’nün yaşadığı en kötü günü mucizevî bir şekilde iyileştirdi. Birlikte vakit geçiren ikilinin sahilde yakınlaştığı romantik anlar beğeni topladı.

Darısı Başımıza ilk bölüm izle

Cem, Öykü’yü aldatmadığına inandırınca Öykü, Cem’le evlenmek üzere İstanbul’a geri döndü. Kız isteme gününde Zerrin mutluluğunu kimsenin bozamayacağını düşünürken, karşısında ezeli düşmanı Canan’ı buldu. Ozan’la yaşadıkları yüzünden hissettiği vicdan azabından kurtulamayan Öykü’nün en büyük desteği ablası Rüya oldu. Annelerinin karşı karşıya gelmesine rağmen birlikte yürümeye karar veren Cem ve Öykü, büyük bir sürprizle karşılaştı. Öykü’nün Ozan’ı karşısında bulduğu ve Cem’in “Ağabey hoş geldin!” sözleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

DARISI BAŞIMIZA KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

Ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Ama ne mümkün! Büyük kızı Rüya (Açelya Topaloğlu), eski bir oyuncuya platonik aşık, başını kaldırıp da çevresindeki taliplerine dönüp baktığı görülmemiş. Küçük oğlu Serkan (Burak Can) anasının kuzusu, kolay kolay evden gitmeyeceği belli. Ortanca kızı Öykü (Elif Doğan) ise yurtdışında, işinde gücünde, kariyerinde...

Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur. Dört gözle dünürleriyle tanışacağı günü bekleyen Zerrin’i kız isteme gününde kötü bir sürpriz bekliyor. Aksoy ve Arslansoy aileleri karşı karşıya geliyor ve eski defterler bir bir açılıyor. Sadece Zerrin değil, Öykü ve Rüya da bu karşılaşmadan nasibini alıyorlar. Ortalık birbirine girmişken bu curcunadan geriye bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha kalıyor.

“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.

OYUNCU KADROSU

Darısı Başımıza oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı yer alıyor.

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Meleklerin Aşkı 1. bölüm 2. fragmanı: Önce hoşlanırsın, sonra aşık olursun!Meleklerin Aşkı 1. bölüm 2. fragmanı: Önce hoşlanırsın, sonra aşık olursun!
Darısı Başımıza 1. yeni bölüm: İlk bölümde neler olacak? (Darısı Başımıza konusu ve oyuncuları)Darısı Başımıza 1. yeni bölüm: İlk bölümde neler olacak? (Darısı Başımıza konusu ve oyuncuları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darısı başımıza darısı başımıza ilk bölüm Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı show tv

En Çok Okunan Haberler

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

İlginizi Çekebilir

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. yeni bölüm fragmanı (Sezon Finali): Hızır, Ziya'nın hedefinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. yeni bölüm fragmanı (Sezon Finali): Hızır, Ziya'nın hedefinde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meleklerin Aşkı 1. bölüm 2. fragmanı: Önce hoşlanırsın, sonra aşık olursun!

Meleklerin Aşkı 1. bölüm 2. fragmanı: Önce hoşlanırsın, sonra aşık olursun!

Darısı Başımıza 1. yeni bölüm: İlk bölümde neler olacak? (Darısı Başımıza konusu ve oyuncuları)

Darısı Başımıza 1. yeni bölüm: İlk bölümde neler olacak? (Darısı Başımıza konusu ve oyuncuları)

Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm izle: Anna, her şeyi Sultan’a anlatmaya karar veriyor!

Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm izle: Anna, her şeyi Sultan’a anlatmaya karar veriyor!

Erkenci Kuş 2. son bölüm izle! (Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Erkenci Kuş 2. son bölüm izle! (Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Can ile Arzu'nun görüşmesini engelleyebilecek mi?

Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Can ile Arzu'nun görüşmesini engelleyebilecek mi?

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu?

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.