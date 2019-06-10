Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı

20th Century Fox imzasını taşıyan ve yılın iddialı yapımları arasında gösteriler film, vizyona girdiği ilk hafta 33 milyon dolar ile gişede ancak ikinci sıraya yükselebildi. İşte ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları...

Booksmart

1.6 milyon dolar

Pokémon Detective Pikachu

3 milyon dolar

Avengers: Endgame

4.8 milyon dolar

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

7.4 milyon dolar

Ma

7.8 milyon dolar

Rocketman

14 milyon dolar

Godzilla: King of the Monsters

5.5 milyon dolar

Aladdin

24.5 milyon dolar

Dark Phoenix

33 milyon dolar

The Secret Life of Pets 2

47.1 milyon dolar

