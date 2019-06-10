Mynet Trend

Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 10.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Game Of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteri ile ismini dünyaya duyuran Sophie Turner, bu kez X-Men serisinin son filmi Dark Phoenix rolü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak izleyenler de yapımcılar da hayal kırıklığına uğradı.

Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı

20th Century Fox imzasını taşıyan ve yılın iddialı yapımları arasında gösteriler film, vizyona girdiği ilk hafta 33 milyon dolar ile gişede ancak ikinci sıraya yükselebildi. İşte ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları...

Booksmart
1.6 milyon dolar

Pokémon Detective Pikachu
3 milyon dolar

Avengers: Endgame
4.8 milyon dolar

John Wick: Chapter 3 - Parabellum
7.4 milyon dolar

Ma
7.8 milyon dolar

Rocketman
14 milyon dolar

Godzilla: King of the Monsters
5.5 milyon dolar

Aladdin
24.5 milyon dolar

Dark Phoenix
33 milyon dolar

The Secret Life of Pets 2
47.1 milyon dolar

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...
Siyah Giyen Adamlar dünyayı kurtaracak!Siyah Giyen Adamlar dünyayı kurtaracak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinema Dark Phoenix

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket!

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket!

Canlı yayında duyurdu! Belçika ekibiyle anlaştı

Canlı yayında duyurdu! Belçika ekibiyle anlaştı

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

Ünlü YouTuber, telefon jokeri oldu! Soruyu bilemeyince...

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ad Astra filmi fragmanı yayınlandı!

Ad Astra filmi ilk fragmanı yayınlandı

Ford v. Ferrari ilk fragmanı yayınlandı!

Ford v. Ferrari ilk fragmanı yayınlandı!

Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

Bu ay 8 yeni yerli film vizyona giriyor

Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Avengers: Endgame 2 milyarı geçti ama...

Black in Men 4: International / Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi fragmanı ve vizyon tarihi

Siyah Giyen Adamlar dünyayı kurtaracak!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yarışmacıları duygulandıran sürpriz!

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.