Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı

20th Century Fox imzasını taşıyan ve yılın iddialı yapımları arasında gösteriler film, vizyona girdiği ilk hafta 33 milyon dolar ile gişede ancak ikinci sıraya yükselebildi. İşte ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları...
Booksmart
1.6 milyon dolar
Pokémon Detective Pikachu
3 milyon dolar
Avengers: Endgame
4.8 milyon dolar
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
7.4 milyon dolar
Ma
7.8 milyon dolar
Rocketman
14 milyon dolar
Godzilla: King of the Monsters
5.5 milyon dolar
Aladdin
24.5 milyon dolar
Dark Phoenix
33 milyon dolar
The Secret Life of Pets 2
47.1 milyon dolar
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