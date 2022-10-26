Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Darmaduman ne zaman başlıyor? Yerli Beverly Hills!

Darmaduman dizisi tamamlanan çekimlerin ardından seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı gençlik dizisi Darmaduman Fox Tv'de yayın hayatına başlayacak. Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Damla Serim üstlendi.

DARMADUMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fox Tv'nin iddalı yapımı Darmaduman 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak.

DARMADUMAN UYARLAMA MI?

Gençlik ve dram türündeki Darmaduman dizisi yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlamasıdır.

DARMADUMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul’daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Darmaduman, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayeleri ile karşımıza çıkacak.

DARMADUMAN OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu - Kerem

Hafsanur Sancaktutan - Derin

Aslıhan Malbora - Ece

Aytaç Şaşmaz - Evren

Nur Fettahoğlu - Beliz

Necip Memili - Harun

Meral Çetinkaya - Ayla

Metin Coşkun - Asaf

Aslı Orcan -

