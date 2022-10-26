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Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Darmaduman ne zaman başlıyor? Yerli Beverly Hills!

26.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darmaduman dizisi Fox Tv'nin yeni sezon dizi yapımlarından biri olarak karşımıza çıkacak. Darmaduman, Amerikan yapımı Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlama gençlik dizisidir. Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Darmaduman dizisi hakkında detaylar dizi severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Darmaduman ne zaman başlıyor? Yerli Beverly Hills!

Darmaduman dizisi tamamlanan çekimlerin ardından seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı gençlik dizisi Darmaduman Fox Tv'de yayın hayatına başlayacak. Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Damla Serim üstlendi.

DARMADUMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fox Tv'nin iddalı yapımı Darmaduman 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak.

DARMADUMAN UYARLAMA MI?

Gençlik ve dram türündeki Darmaduman dizisi yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlamasıdır.

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DARMADUMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı. Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul’daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Darmaduman, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayeleri ile karşımıza çıkacak.

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DARMADUMAN OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu - Kerem
Hafsanur Sancaktutan - Derin
Aslıhan Malbora - Ece
Aytaç Şaşmaz - Evren
Nur Fettahoğlu - Beliz
Necip Memili - Harun
Meral Çetinkaya - Ayla
Metin Coşkun - Asaf
Aslı Orcan -

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