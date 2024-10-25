MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Darülaceze'de tedavi görmüştü! Zerrin Özer’den üzen haber! 'Beyin damarlarında...'

Darülaceze'de tedavi görmüştü! Zerrin Özer’den üzen haber! 'Beyin damarlarında...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Zerrin Özer sağlık durumu hakkında üzen haberi paylaştı. Özer; 'Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var.' dedi.

Darülaceze'de tedavi görmüştü! Zerrin Özer’den üzen haber! 'Beyin damarlarında...'

Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyerek açıklama yapan Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.

ZERRRİN 2

ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldığı magazinci.com'un ödül töreninde üzücü bir haber verdi.

zerrin 1

'SENDELEYEREK DENGESİZ YÜRÜYORUM'

Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu söyleyerek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

ZERRRİN ÖZER

Ayrıca ünlü şarkıcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zerrin Özer
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Teröristler Suriye'den sızdı!

Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Teröristler Suriye'den sızdı!

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

'Yenidoğan piyasasında adın hırsıza çıkacak'

'Yenidoğan piyasasında adın hırsıza çıkacak'

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Bombalarla Ankara'da el ele dolaşmışlar! TUSAŞ saldırısında 'kebapçı' detayı

Bombalarla Ankara'da el ele dolaşmışlar! TUSAŞ saldırısında 'kebapçı' detayı

Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.