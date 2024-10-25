Darülaceze'de tedavi görmüştü! Zerrin Özer’den üzen haber! 'Beyin damarlarında...'

Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyerek açıklama yapan Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.

ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldığı magazinci.com'un ödül töreninde üzücü bir haber verdi.

'SENDELEYEREK DENGESİZ YÜRÜYORUM'

Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu söyleyerek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ünlü şarkıcı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.