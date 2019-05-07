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Datça Belediyesi'nden 23 Haziran seçim kararı: Kapalıyız

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Datça Belediyesi, İstanbul'daki seçimlerin YSK tarafından iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yeniden seçim yapılacak olması nedeniyle, seçim günü tüm plajları kapatma kararı aldı.

Datça Belediyesi'nden 23 Haziran seçim kararı: Kapalıyız

Muğla'nın Datça ilçesinde, 23 Haziran'da İstanbul'da yeniden yapılacak olan seçimler dolayısıyla plajlar kapalı olacak.

Belediye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı! Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz." denildi

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Datça Belediyesi şu ifadeleri kullandı:

Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı! Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz.

Sevgili İstanbullular, gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinizden en güzel anılalar dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız.


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Anahtar Kelimeler:
datça belediyesi 23 haziran ysk istanbul seçimi plajlar

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ekrem başkana oyumuz her seçimde bundan sonra
helal olsun sana
helal olsun datça belediyesi tebrikler
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