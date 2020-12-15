Datça nerede? Nerede balık tutulur, datça hurması nerede yetişir?

Kalabalık tatil bölgelerinden hoşlanmayanların sevdiği tatil lokasyonları arasına girmeyi başaran Datça, Muğla iline bağlı bir şehir. Bademi, balı, balığı, hurması, zeytini, zeytinyağı, badem ağaçlarının göz alıcı çiçekleri, akvaryuma benzeyen koyları, tertemiz havası, bitmeyen rüzgarları, festivalleriyle yaz kış keyifle vakit geçirebileceğiniz Datça'ya dair “Tanrı sevdiği kulunu uzun ömürlü olsun diye Knidos’a (Datça) gönderir'' sözünü de hatırlatalım. Söz Yunan filozof ve coğrafyacı Strabon'dan. "Datça nerede, Datça'da neler yenir ve içilir?" sorularının cevabı ise bizden. Datça Yarımadası Nerede? Datça yarımadası ve kıvrımlı yolları Marmaris'i geçer geçmez başlar. Yol boyu bir yanınız deniz, bir yanınız orman ilerlersiniz. Akdeniz ve Ege'yi iki yanınıza alıp seyretmek isterseniz Marmaris'i geçer geçmez karşınıza çıkacak olan Balıkaşıran bölgesine dikkat edin, iki denizi sadece 800 metrelik bir kara parçası birbirinden ayırır. Merkeze ulaşmak için biraz daha ilerlemeniz gerekecek. Datça'da Nerede Denize Girilir? Datça'nın 235 kilometre sahil bandı boyunca 52 tane irili ufaklı koy vardır ve bunların birkaçı şimdiden ünlü olmayı başarmıştır. Datça'da nerede yüzülür diye merak ediyorsanız birçok mavi bayraklı koy olduğunu bilmelisiniz. Gerçek şu ki, gördüğünüz her su parçasında yüzülebilir, tabii insanların çok sık uğramadığı koylarda deniz kestanelerinin varlığını dikkate almalısınız.

En Ünlülerden Birisi: Taşlık Plajı ve Komşuları

Bilindik koyları tercih etmek isterseniz en ünlülerinden birisi Taşlık Plajı'dır. Datça taşlık plajı nerede diye soruyorsanız hemen ilçe merkezinde olduğunu söyleyebiliriz. Liman ile Ilıca Göl arasında kalan plajın zemini kum ve çakıl karışımıdır. Yine merkezde bulunan Hastanealtı Plajı'nda da rahatlıkla denize girebilirsiniz. Çocuklu aileler için ise Kumluk Plajı'nı önerebiliriz. Tamamen ince kumlarla kaplı bu plajda su oldukça sığ. Görmeden Dönmek Olmaz: Palamutbükü

Sosyal mecralarda adını sıkça duyduğunuz Datça Palamutbükü nerede sorusunu da cevaplayalım. Palamutbükü, Betçe olarak bilinen Datça yarımadasının batı ucunda yer alır. Palamutbükü'nün uzun bir sahil şeridi vardır. Sahil taşlık olsa da denizinin rengi ile hemen sizi kendisine çeker. Bu Kadarla Kalmıyor, Her Yer Deniz

Merkezden kalkan dolmuşlarla veya özel aracınızla Marmaris yönüne doğru hareket ederek ulaşabileceğiniz Karaincir Plajı da kumul ve deniz yine çocukların eğlenebileceği kadar sığ. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan Kargı Koyu'nun da denizine diyecek laf yok. Palamutbükü tarafına geçmişseniz Ova, Hayıt, Domuz bükleriyle Akvaryum koyuna uğramayı unutmayın.