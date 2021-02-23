Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından Erol Bulut'un yerine Daum'un gelmesi gerektiğini söylemişti.

Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara efsane futbol adamı, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı

Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu.



