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Dave Grohl seyircilerin verdiği içkiyi içtikten sonra...

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ÜNLÜLER  | 13.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü müzisyen Dave Grohl, Las Vegas'ta verdiği konser sırasında zor anlar yaşadı... Hard Rock Hotel'de grubu Foo Fighters ile bir konser veren ünlü müzisyen sahneden inip seyircilerle bir süre sohbet etti. Seyircilerin verdiği içkiyi içtikten sonra sahneye çıkmaya çalışan Grohl sahneden yuvarlandı.

Dave Grohl seyircilerin verdiği içkiyi içtikten sonra...

Bir döneme damga vuran Nirvana grubunda davulcu olarak yer aldıktan sonra son dönemde Foo Fighters ile rock müzik yapmaya devam eden Dave Grohl önceki gün zor anlar yaşadı…

Hafta içinde Las Vegas’taki Hard Rock Hotel’de yılın ilk konserini veren Grohl performansı sırasında sahnenin önüne kadar geldi.

Tanıdığı bazı hayranları ve arkadaşlarıyla sohbet eden Grohl konser sırasında kendisine uzatılan bir kutu birayı bir yudumda bitirdi. Bu hareketinin ardından gitarıyla tekrar sahneye çıkmaya çalışan Grohl sahneye çıktıktan sonra dengesini yitirdi.

Grohl bir anda sırt üstü bir vaziyette sahneden düştü. Bu sırada orada bulunan koruma Grohl’u kaldırarak tekrar sahneye çıkardı.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Grohl’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 49 yaşındaki Grohl, 4 yıl önce İsveç’te verdiği bir konser sırasında yine sahneden düşerek bacağını kırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dave Grohl nirvana

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