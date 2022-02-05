Davet sofralarına özel bir yemek: Erzurum usulü patates sarma

Kadayıf dolmasından cağ kebabına tam bir gastronomi şehri olarak kabul edilen Erzurum'da yapılan patates sarma tarifini mutlaka denemelisiniz. Buram buram tereyağı ve kuru reyhan kokusuna doyacağınız bu yemek, sindirim sisteminin dostu lahanayı farklı bir tarifle karşınıza çıkarıyor. Patatesi beyaz lahana lezzeti ile buluşturacak bu tarif için malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi tarifimize buyurun!

MALZEMELER

10-12 adet patates

2 kg lahana beyaz lahana yaprağı

1 büyük boy kuru soğan

1 su bardağı kısırlık bulgur

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı dolusu kuru reyhan

5 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı et suyu veya sebze suyu

HAZIRLANIŞI

Lahana yapraklarını haşlayın ve soğuması için bir kenara alın.

10-12 orta boy patatesi haşlayıp soyun ve püre haline getirin.

1 kuru soğanı yemeklik doğrayın ve geniş bir sos tavasının içine alın.

Soğanları zeytinyağında kavurun.

Hafifçe pembeleşen soğanların üzerine domates salçası, karabiber, pul biber, tuz ekleyin ve 2 dakika daha karıştırarak pişirin.

Ezilmiş patateslerin üzerine hazırladığınız salçalı soğanlı karışımı ilave edin.

Kısırlık bulgur ve kuru reyhanı da ilave ettikten sonra yoğurun.

Tüm lezzetlerin iç içe geçtiğinden emin olun.

Patates ve bulgur karışımından elde ettiğiniz hamurdan iri köfteler hazırlayın.

Haşlanmış lahana yapraklarını uygun boyutta kesin ve köfteleri içlerine koyarak sarın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırlanan lahanalı patates sarmalarını sıra sıra dizin.

200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

İçindeki bulgurun iyice pişmesi için üzerine yarım su bardağı et suyu gezdirin ve tekrar fırına sürün.

Suyunu çekip lahanalar kızarınca fırından çıkarın.

Bir sos tavasında 3 çorba kaşığı tereyağını eritin.

Sarmaların üzerine eriyen tereyağını gezdirin ve sıcak sıcak servis edin.



